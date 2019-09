Ainda não foi desta. Novo jackpot do Euromilhões na sexta-feira

A chave vencedora do Euromilhões sorteada esta terça-feira é composta pelos números 22 - 37 - 43 - 44 - 45 e pelas estrelas 1 e 12.

Nenhum apostador acertou, no entanto, na chave completa, voltando a haver jackpot no sorteio da próxima sexta-feira, no valor de 188 milhões de euros. Em Portugal, o prémio mais alto que saiu foi um quarto, no valor de 4297 euros.