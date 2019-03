'Jackpot' de 62 milhões de euros no próximo sorteio do Euromilhões

Como sénior, o agora treinador do Benfica chegou a jogar no Praiense e no Quintajense, dos distritais da região de Setúbal. E também numa equipa de futsal. "Nunca teve o sonho de ser jogador. Sempre quis ser treinador", conta ao DN um amigo e ex-colega de equipa desses tempos, na década de 1990.