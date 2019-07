Ordem dos Médicos: Há doentes de psiquiatria a "sopa e leite" em Coimbra

Doentes de psiquiatria que preenchem os critérios para internamento compulsivo permanecem "dias a fio" nos serviços de urgência dos hospitais de Coimbra, com "dificuldades em satisfazer as suas necessidades básicas de higiene e alimentação", comendo apenas "bolachas, sopa e leite ou sumos". A denúncia foi feita na manhã desta segunda-feira ​​pela Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, dando eco a um abaixo-assinado subscrito por cerca de 40 médicos do serviço de psiquiatria. Em causa está a "falta de vagas para internamento de agudos" no Centro de Responsabilidade Integrada de Psiquiatria do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC).



"A cada dia que passa, os doentes ficam mais vulneráveis e tendem a desenvolver complicações orgânicas com infeções hospitalares. Face à gravidade da situação, a maioria do corpo clínico do serviço de Psiquiatria já enviou um documento ao Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra enunciando as carências e as deficiências", aponta o comunicado emitido hoje, que diz estar em causa a "dignidade na assistência destes doentes".

No comunicado, o presidente da Ordem dos Médicos do Centro, Carlos Cortes, refere que a "diminuição progressiva do número de camas disponíveis atingiu o seu pico no final de 2018 aquando do encerramento da Psiquiatria Mulheres, por danos ocorridos aquando da tempestade 'Leslie'". Parte das vagas encerradas foram então "deslocadas para o Internamento Masculino dos Hospitais da Universidade de Coimbra e para o Pavilhão 2 do Hospital Sobral Cid", levando à sobrelotação desses espaços.

"Desde então, face à carência por vezes grave de camas, há doentes com patologia psiquiátrica que, por permanecerem há demasiado tempo no Serviço de Urgência, são internados noutras enfermarias, sem os devidos cuidados especializados", acrescenta Carlos Cortes, que fala numa "realidade desumana", com "graves consequências" para os doentes.

"O CHUC tinha um centro de referência nacional na área da psiquiatria que está a ser gradualmente destruído. O Conselho de Administração deveria valorizar a excelência do trabalho realizado pelos profissionais na área da saúde mental e não estar a pôr em causa a própria dignidade dos doentes", refere ainda o comunicado, dizendo ainda que a ministra da Saúde "não pode pactuar com esta grave falta de acesso a cuidados de saúde e a sua gradual desumanização".

Médicos "declinam responsabilidade derivada das insuficiências"

No documento assinado por cerca de quatro dezenas de médicos, e que é citado pela agência Lusa, os signatários avisam a administração que "enquanto não se encontrarem reunidas as condições de segurança e de qualidade para a prática" de atos médicos, "declinam toda e qualquer responsabilidade derivada das insuficiências", nomeadamente quanto a acidentes e incidentes que possam vir a ocorrer em resultado das "anomalias" nas condições do serviço.

Os subscritores apontam a "necessidade premente de aumentar o número de vagas para internamento no CRI [Centro de Responsabilidade Integrada] de Psiquiatria destinadas a doentes agudos", repondo-as, "pelo menos para o número igual ao que existia" em setembro de 2018 - 54 para homens e mulheres, face às 48 agora existentes - antes do encerramento "intempestivo" da unidade de Psiquiatria Mulheres, em Celas.

Entre outras considerações relacionadas com a assistência, segurança e dignidade dos doentes, os signatários referem também que durante o período em que os doentes ficam na urgência do CHUC "veem comprometidas as suas necessidades mais básicas de higiene e alimentação", sendo alimentados "apenas com bolachas, leite e/ou sumos e sopa, muitos dias sucessivos", desenvolvendo complicações "do foro infeccioso".

Internamento em noutros serviços "é esporádico"

Já a administração hospitalar alega que "o internamento em outros serviços tem sido esporádico e em situações sem especificidades próprias e com segurança".

Especificamente sobre "a capacidade de internamento para doentes do sexo feminino", esta "foi afetada ligeiramente em consequência do furacão Leslie, situação que será revertida com uma reestruturação prevista do internamento nos hospitais da Universidade de Coimbra onde se concentrará a totalidade do internamento de agudos após reorganização do serviço", refere uma nota emitida pelo CHUC, sem adiantar prazos.