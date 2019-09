Onze escolas fechadas em Gaia. Vão receber mais funcionários

O diretor do Agrupamento Escolar de Canelas, em Vila Nova de Gaia, onde 11 escolas estão esta quarta-feira fechadas por falta de funcionários, revelou que o Ministério da Educação vai permitir a entrada imediata de 10 tarefeiros.

Em declarações aos jornalistas à porta da Escola Básica e Secundária de Canelas, onde no interior decorre um plenário de trabalhadores convocado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Norte (STFPSN), o diretor do agrupamento, Artur Vieira, avançou que as escolas fechadas abrirão na quinta-feira, "graças a uma garantia e mostra de boa vontade do Governo".

"Ontem [terça-feira] tive a garantia do senhor ministro [Tiago Brandão Rodrigues] de que poderei colocar 10 pessoas a tempo parcial. Não resolve, mas estou otimista", disse Artur Vieira.

O Agrupamento de Escolas de Canelas, no concelho de Gaia, distrito do Porto, reúne 11 estabelecimentos escolares de vários graus de ensino, entre os quais a escola sede que tem cerca de 1500 alunos.

Em maio, Artur Vieira descreveu à Lusa que o número de auxiliares de ação educativa atribuído a todo o agrupamento era de 56, faltando 13, sendo que a escola sede absorvia 21.

Entretanto, o diretor do agrupamento disse na segunda-feira à Lusa que aguarda a chegada de dois auxiliares que serão colocados por concurso, mas reivindicou a colocação de "pelo menos mais oito", contando que tem atualmente 14 auxiliares ausentes por baixa, aposentação ou mesmo devido a um desaparecimento.

A falta de funcionários tem motivado várias ações de protesto, quer da direção da escola, quer de sindicatos, como de associações de pais, sendo que hoje as 11 escolas estão encerradas.