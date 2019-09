Onda de calor alastra em Portugal na próxima semana

Fernando. A ascensão do reforço do Sporting que vendia feijão à porta do estádio

Extremo brasileiro de 20 anos vai atuar no Sporting por empréstimo do Shakhtar até ao final da época. Antes de se tornar profissional prometeu à mãe que ela ia deixar de se preocupar com as contas da casa e ao pai que iria jogar no estádio onde vendia feijão-tropeiro.