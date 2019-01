Portugal a tremer de frio neste início do ano

O novo ano trouxe a descida das temperaturas. Em Lisboa as mínimas vão descer de oito para quatro graus entre esta e a próxima madrugada. As previsões do IPMA - Instituto Português do Mar e da Atmosfera para a capital apontam para que as máximas caiam dos 15 graus registados esta quarta-feira para 12 na quinta-feira. Sexta-feira há uma nova subida, com os termómetros a baterem nos 14 graus.

Setúbal regista uma queda significativa das temperaturas máximas, passando dos 17 graus para 13 esta quinta-feira. As mínimas mantém-se nos três graus, até sexta-feira, mas depois vão sempre caíndo até atingirem os zero graus na segunda-feira.

A região mais fria vai ser Trás-os-Montes onde as mínimas são negativas, com os termómetros a chegarem os 3 graus negativos na sexta-feira em Bragança. Nesse dia, também na Guarda as mínimas descem aos dois negativos, com máximas de 9 graus.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Previsões do IPMA para esta quinta-feira

Para esta quinta e sexta-feira, as previsões de mínimas com valores mais elevados ficam-se nos 6 graus no Algarve e em Portalegre. Nesses dois dias, as mínimas no Porto serão de cinco graus e as máximas de 15, enquanto em Lisboa os termómetros quinta-feira registam temperaturas mais baixas: 12º de máxima e 4 de mínia, subindo na sexta para 14º e 5º.

Apesar da descida da temperatura o céu continuará pouco nublado, com o sol a brilhar. Uma situação que se estenderá pelo fim de semana e durante a próxima semana em praticamnete todo o território continental.