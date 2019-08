Motoristas de matérias perigosas mantêm a greve: "Estamos aqui duros como o aço"

"Não estamos isolados. Temos os trabalhadores mobilizados. Não se deixam vergar. Estamos aqui duros como o aço", disse esta manhã de sexta-feira o presidente do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas, Francisco São Bento.

O responsável sindical demarcava-se assim da decisão do Sindicato dos Motoristas de Mercadorias (SIMM), que também tinham aderido à greve, e que na quinta-feira à noite chegaram a acordo com a Antram, a associação patronal do setor. Francisco São Bento reconheceu não saber as razões da desistência do SIMM, mas garantiu que no caso dos motoristas a paralisação é para manter.

Francisco São Bento recusou a ideia de negociar com a Antram suspendendo a greve. "Vamos continuar até que se chegue a uma conclusão", garantiu. Admitiu ao mesmo tempo que "poderá durar uma semana, um mês, um ano se for necessário".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

""Vamos continuar até que se chegue a uma conclusão... [a greve] poderá durar uma semana, um mês ou um ano se for preciso"

O responsável sindical - que deu a cara em vez do habitual porta-voz do Sindicato, Pedro Pardal Henriques - frisou que as condições dos motoristas de matérias perigosas estão sobre a mesa. "Vamos negociar". Até lá, entende que "não é teimosia manter a greve", que só será desconvocada quando o que reivindicam for atendido.

Francisco São Bento, presidente do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas © Sara Matos / Global Imagens

O sindicato enviou na quinta-feira à noite, precisamente no dia em que a outra estrutura sindical chegou a acordo com a Antram, um requerimento a pedir a mediação do governo. "Falta agora o governo fazer a sua parte, sentar a Antram à mesa". O sindicalista lembrou que se a mediação, figura que está prevista no Código do Trabalho, avançar poderão ser feitas reuniões bipartidas, entre governo e Antram e governo e o sindicato.

"Falta agora o governo fazer a sua parte, sentar a Antram à mesa".

Na quinta-feira à noite, após o acordo com o CIMM, o ministro Pedro Nuno Santos congratulou-se publicamente e fez um apelo aos motoristas de matérias perigosas: "Tivemos ontem [quarta-feira] um dia importante, um acordo histórico entre a Antram e a Fectrans, hoje tivemos o SIMM", afirmou Pedro Nuno Santos. "A Fectrans escolheu a via negocial e conseguiu resultados, o SIMM decidiu-se pela via negocial e pretende também conseguir avanços, falta o SNMPP. Fazemos o apelo para que o sindicato de matérias perigosas desconvoque a greve. Como sempre dissemos, a via para resolver o problema é o diálogo. E obviamente que a via negocial implica a desconvocação da greve. É assim nesta, é assim em todas as greves, é assim em Portugal" e noutros países".

Pedro Nuno Santos frisou que "o país inteiro espera o fim da greve. Esta greve é má para todos, é má para os patrões, para as empresas, para os motoristas, para todo o povo português." Fim da greve que os motoristas, para já, rejeitam.