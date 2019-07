Motoristas das plataformas digitais são metade dos taxistas

Portugal tem 38 823 motoristas autorizados a prestar serviço de transporte individual de passageiros. Destes, 13 015 estão autorizados a trabalhar para as plataformas digitais de transportes como a Uber ou a Bolt e os restantes 25 808 têm a licença de taxistas.

Ou seja, os condutores de Transporte Individual de Passageiros em Veículo Descaracterizado (TVDE) são já cerca de metade dos motoristas com licença para transportar passageiros. De acordo com os dados avançados pelo Jornal de Notícias o Instituto de Mobilidade e dos Transportes tinha a 30 de junho certificado 4686 empresas de TVDE enquanto no táxi tradicional existiam 9884 firmas.

Segundo o jornal, a Federação Portuguesa do Táxi estima que nas grandes cidades como Lisboa e Porto - destacando ainda Faro - a oferta de veículos que trabalham para as plataformas já supera os táxis.

Atualmente estão licenciadas pelo IMT seis empresas de TVDE: Bolt, Cabify, Kapten, Uber, It's my side e Vemja. Estas firmas estão registadas ao abrigo da Lei 45/2018, de 10 de agosto, que definiu o dia 1 de novembro do ano passado como a data para a entrada em vigor o regime jurídico do TVDE.