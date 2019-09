Motor de avião da TAP explode na descolagem no aeroporto de Lisboa

Um avião da TAP sofreu um problema técnico num motor, que terá originado uma explosão, perturbação que impediu o aparelho de descolar esta quarta-feira no aeroporto Humberto Delgado, Lisboa.

Do incidente não resultaram feridos.

"A TAP confirma que o Airbus A320 que faria o voo TP862 Lisboa Veneza teve uma falha técnica no motor durante o início do processo de descolagem, que foi imediatamente interrompida pela equipa de pilotos", disse fonte oficial da TAP ao DN.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Não houve qualquer consequência para os passageiros a bordo, que seguirão viagem noutro voo da companhia", informou a companhia aérea.

No site AviacaoTV, um vídeo de spotting no aeroporto de Lisboa captou o momento em que o motor teve o problema. Veja a partir do minuto 26.