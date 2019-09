Morreu o cabeleireiro Eduardo Beauté

"É com profunda tristeza que partilho convosco que partiu hoje o Pai dos meus filhos. Neste momento de dor peço que recordem o Eduardo com carinho e respeitem o momento difícil que atravessamos", escreveu Luís Borges no Facebook. O cabeleireiro tinha 52 anos. Estaria doente e os amigos viam-no com grande preocupação nos últimos tempos por demonstrar sintomas de depressão profunda. Foi encontrado morto em casa. Aguardam-se notícias das causas da morte.

O cabeleireiro estaria em crise e já tinha abandonado o salão onde atendia as estrelas mediáticas, em nome próprio, na avenida da Liberdade, em Lisboa. Teria tido grandes dificuldades em fazer frente aos enormes aumentos de renda naquela zona. Trabalhava, nos últimos tempos, por conta de outrem, no Carapinha Chic, segundo as revistas sociais.

Eduardo Beauté era presença habitual nas revistas sociais, sobretudo de um casamento mediático com o modelo internacional Luis Borges. Tinha três filhos adotivos a seu cargo. Nos últimos tempos as revistas sociais davam conta de graves problemas financeiros e de saúde do cabeleireiro das estrelas - mas já antes tinham falado muito dos problemas do cabeleireiro, na altura da separação do modelo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Nessa altura, Eduardo Beauté deu uma entrevista a Manuel Luis Goucha em que revelava que sentia "ataques de pânico", e como lhe tinha custado a separação, sobretudo por causa dos filhos. Nessa altura o cabeleireiro falou também dos seus problemas económicos: "Tenho famosos que me devem milhares de euros. É o faz de conta", dizia.