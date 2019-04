Morreu militar encontrado ferido na Base Naval do Alfeite

A Marinha anunciou este domingo, no Facebook, "com profundo pesar" que o marinheiro ferido "com gravidade" na sexta- feira não resistiu aos ferimentos. O estado de saúde do militar, encontrado na Base do Alfeite, era muito grave e foi no Hospital Garcia da Orta que faleceu.

O militar de 31 anos, que ingressou na Marinha em 2006, e fazia parte da classe de Técnicos de Armamento, que foi encontrado ferido com uma arma da fogo na sexta-feira tinha lesões irreversíveis na cabeça, o que levou os médicos a determinar que a máquina de suporte de vida fosse desligada.

"Num momento de profunda dor para toda a família naval com a perda de um dos nossos, numa situação trágica e que se lamenta profundamente, cumpre-nos agradecer o apoio que temos recebido de todos, das mais variadas formas, e sobretudo enviar as nossas sentidas condolências à família e amigos", escreveu a Marinha.