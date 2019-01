Megaoperação da PJ: 10 detidos por lavagem de dinheiro, burlas e fraudes ao Estado

Derrapagem? Velocidade excessiva? Ingenuidade política? O ministro do Ambiente "incendiou" o mercado automóvel com a seguinte declaração: "Quem comprar carros a diesel não terá valor na troca daqui a quatro anos", afirmou Matos Fernandes. A indústria já se comprometeu em reduzir as emissões, mas a transição terá de ser gradual. ACAP e ACP fizeram precisamente esse alerta, além de criticarem o ministro pelas declarações que dizem ser "alarmistas".