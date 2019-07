Corrupção. Médicos e farmacêuticos detidos em todo o país

Mais de uma dezena de médicos e farmacêuticos foram detidos esta terça-feira, numa megaoperação da Polícia Judiciária (PJ), que visa o combate à fraude no Sistema Nacional de Saúde (SNS).

Há suspeitas da prática de crimes de corrupção, burla qualificada, falsificação de documentos (receitas) e associação criminosa.

Os médicos, com a cumplicidade dos farmacêuticos, prescreviam medicamentos à margem da lei - recebendo "luvas" - e lesando o Estado que atribuía as comparticipações "de forma enganosa"

O valor de prejuízo causado ao SNS, na presente situação, estima-se, por agora, em cerca de um milhão de euros.

Segundo um comunicado da PJ, estão a ser realizadas buscas em vários pontos do território nacional, em residências, consultórios médicos e estabelecimentos de saúde. Vários mandados de detenção estão a ser executados pelos inspetores da PJ.

Os detidos são 5 cinco médicos, um proprietário de uma farmácia e cinco outras pessoas, com idades compreendidas entre os 40 e 79 anos de idade (10 do sexo masculino e 2 do sexo feminino) vão ser presentes às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório.

Na designada "Operação Antídoto" estão e causa "vários padrões de atuação, que consistem na emissão de receituário manual, utilizando as exceções existentes para a sua prescrição e que permitem a sua comparticipação em 100% pelo SNS, além de receitas desmaterializadas, de valores muito elevados e com inúmeras unidades prescritas".

Foram cumpridos 30 mandados de busca e 11 mandados de detenção. As diligências estão a ser acompanhadas por três procuradores do DIAP de Sintra (titular do inquérito), na presença de dois Juízes do Tribunal Judicial da Comarca de Sintra.

Esta investigação é da responsabilidade da Unidade Nacional do Combate à Corrupção (UNCC) da PJ e teve a colaboração de várias entidades ligadas ao setor da Saúde, como o Infarmed, várias Administrações Regionais de Saúde e o Centro de Conferência de Faturas, organismo que faz o controlo do pagamento das receitas e que o governo reforçou para combater a corrupção no setor.

Um balanço feito em 2017 pela UNCC contabilizou que entre 2011 e esse ano, as várias burlas ao SNS causaram prejuízos ao Estado num montante superior a 300 milhões de euros.

Em atualização