Médico da urgência sofreu enfarte ao assistir feridos de acidente no IP2

Um médico do Serviço de Urgência do Hospital de Beja sofreu na manhã desta sexta-feira um enfarte do miocárdio quando assistia nove feridos que resultaram de um acidente no IP 2, perto da localidade de São Matias.

O clínico de 50 anos foi estabilizado no local e posteriormente transportado de ambulância para o Hospital de Évora, não havendo de momento qualquer indicação quanto ao seu estado de saúde, de acordo com o gabinete de comunicação do hospital de Beja, contactado pelo DN.

Já quanto aos feridos do acidente que envolveu um veículo ligeiro e outro de mercadorias pouco depois da 6.00 horas, os nove feridos encontram-se em observação, sendo que um deles se encontra em estado grave.

De acordo com o JN, as razões que estiveram na origem deste acidente não são ainda conhecidas, embora se suspeite que o nevoeiro possa ter tido um papel determinante.