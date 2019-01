Marcelo Rebelo de Sousa ligou para Cristina Ferreira na estreia da SIC

A aguardada estreia de Cristina Ferreira nas manhãs da SIC, depois da badalada transferência da TVI, teve direito até a telefonema presidencial. Num programa que anunciava a presença do presidente do Benfica como convidado especial, foi o presidente da República a surpreender com um telefonema em direto, no início da segunda parte.

Marcelo Rebelo de Sousa lembrou a amizade com a apresentadora e o facto de ter estado presente noutras alturas de mudança na vida de Cristina Ferreira - como quando foi o primeiro entrevistado da revista Cristina, lançada pela apresentadora em 2015 -, desejando felicidades para o novo programa.

O telefonema foi breve, cerca de um minuto, porque Marcelo Rebelo de Sousa tinha agenda presidencial para cumprir. "Gosto muito de ver os seus programas, mas agora tenho de ir para uma reunião", desculpou-se o Presidente da República.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever