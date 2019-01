Marcelo pede que não se generalizem comportamentos, após episódios de violência

A violência no Jamaica tem três versões. Do pai, da vítima e a verdadeira?

Em reação aos confrontos entre a Polícia e moradores do Bairro da Jamaica, na segunda-feira na Baixa de Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa alerta que não se pode "generalizar comportamentos" e sublinhou que o Ministério Público já está a atuar.

O Presidente da República revelou ainda que esteve no local pouco depois dos acontecimentos e lamentou que a situação esteja a ser usada como arma de arremesso a nível político. "Estamos a viver um período pré-eleitoral, em que a reflexão sobre estes factos entra na discussão eleitoral geral, mas espero que haja a noção de que não há, do ponto de vista da democracia, nada que seja excecionalmente positivo em generalizar comportamentos isolados", alertou Marcelo destacando a importância do papel das forças de segurança ao serviço do Estado de Direito democrático. "[Não se deve generalizar] Nem em relação aos cidadãos, que têm um papel importante e que estão integrados na sociedade portuguesa e dão o seu contributo para a sociedade portuguesa nem relação às forças de segurança, que têm um papel importante num Estado de direito democrático".

Marcelo Rebelo de Sousa lembrou que o país está a viver um período pré-eleitoral, este ano realizam-se três eleições (europeias, regionais na Madeira e legislativas), em que "as reflexões sobre estes factos entram na discussão eleitoral geral".

Agressões e detenções

A PSP reforçou o policiamento na Bela Vista, em Setúbal, e em algumas zonas de Loures e Odivelas (distrito de Lisboa), após incidentes registados durante a noite, com o lançamento de cocktails Molotov contra uma esquadra e o incêndio de caixotes e de várias viaturas. Após a manifestação em frente ao Ministério da Administração Interna, na segunda-feira, em Lisboa, quatro pessoas foram detidas na sequência do apedrejamento de elementos da PSP por participantes no protesto, convocado para dizer "basta à violência policial" e "abaixo o racismo".

Este protesto ocorreu um dia depois de incidentes em Vale de Chícharos, conhecido por bairro da Jamaica, entre a PSP e moradores, de que resultaram feridos cinco civis e um polícia, sem gravidade.

Os quatro manifestantes detidos em Lisboa vão ser julgados sumariamente em 7 de fevereiro.