Mais uma vítima de violência doméstica. Mulher de Vieira do Minho morta pelo marido

Desde o início do ano já houve 126 detenções por violência doméstica

Uma mulher de 39 anos de Salamonde, Vieira do Minho (Braga), foi encontrada morta, esta quarta-feira à noite na sua casa, confirmou o presidente da associação de bombeiros de Vieira do Minho, Albino Carneiro, ao DN. A vítima não apresentava "sinais de violência externa", acredita-se que tenha sido estrangulada pelo marido, que confessou o crime no posto da GNR de Braga.

O crime terá ocorrido por volta das 21:30. O suspeito ainda se colocou em fuga depois do homicídio, mas passado pouco tempo deslocou-se ao posto da GNR de Braga "pelos seus próprios meios" para confessar o mesmo. O casal já teria um historial de "desentendimentos", refere Albino Carneiro.

Segundo a GNR, não há registo de qualquer denuncia por violência doméstica relacionada com este casal, avança a Lusa. A Polícia Judiciária vai investigar o caso.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Este é o 12.º caso confirmado de uma mulher morta pelo marido desde que o ano começou. Sendo que este número pode aumentar, caso se confirme a suspeita de que foi o ex-companheiro o responsável pela morte de uma mulher no Seixal, esta quarta-feira ao final da tarde.

A APAV disponibiliza ajuda às vitimas de violência doméstica presencialmente, de forma gratuita, confidencial, bem como através da Linha de Apoio à Vítima - 116 006 (chamada gratuita das 9:00-21:00). Também a Comissão para a Igualdade de Género (CIG) desenvolveu um serviço de informação telefónico gratuito, disponível 24 horas por dia, para apoiar vítimas de violência doméstica, através do número 800 202 148. Do outro lado da linha, será recebido por um profissional que lhe prestará informação sobre os direitos das vítimas e sobre os recursos existentes em todo o território nacional e onde pode ser obtido apoio psicológico, social e informação jurídica.