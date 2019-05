Sol e vento. Vêm aí rajadas até 70 Km/hora

IPMA - Instituto Português do Mar e da Atmosfera

Os distritos de Lisboa e de Leiria vão estar sob aviso amarelo esta sexta-feira, devido à previsão de vento forte, indicou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, o aviso vai vigorar entre as 10:00 e as 20:00 de sexta-feira, sendo expectável nos dois distritos vento moderado a forte de norte, com rajadas até 70 quilómetros/hora. Na capital a temperatura máxima prevista é de 24 graus e em Leiria 22.

O aviso amarelo, o terceiro de uma escala de quatro, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

As temperaturas vão subir sábado, com as máximas a atingirem os 29 graus na capital. Domingo, dia de eleições, a previsão são 30 graus, segundo o IPMA.

O sol vai marcar presença durante o resto da semana com o mercúrio a atingir os 31 graus na sexta-feira e no sábado.