Linha Azul do Metro com circulação condicionada

A circulação na Linha Azul do metro de Lisboa esteve interrompida entre as 17.27 e perto das 18.00, ficando agora com circulação condicionada. A previsão aponta para um tempo de espera superior ao normal.

A Linha Azul tem sido alvo de várias interrupções nos últimos dias - nomeadamente no dia 18 e 19, devido a avarias na sinalização.

O Metropolitano de Lisboa transportou 169 milhões de passageiros no ano passado.