Linha Azul do Metro de Lisboa interrompida entre a Reboleira e Praça de Espanha

Linha azul do Metro de Lisboa interrompida por tempo indeterminado.

De acordo com a mesma fonte, "houve um incidente com um passageiro" e "no local estão elementos da PSP e dos bombeiros".

A interrupção entre estas duas estações decorre desde as 12:15. A mesma fonte realçou que não existe previsão para a reabertura deste troço da Linha Azul, mas que a interrupção "poderá ser prolongada".

A Linha Azul do Metropolitano faz a Ligação entre as estações de Santa Apolónia e Reboleira.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Devido a causa alheia ao Metro está interrompida a circulação na linha entre as estações Reboleira e Praça de Espanha. Não é possível prever a duração da interrupção, que poderá ser prolongada. Pedimos desculpa pelo incómodo causado.