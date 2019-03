Linha azul do metro de Lisboa interrompida entre a Baixa-Chiado e o Terreiro do Paço

A linha azul do metro encontra-se interrompida entre a paragem da Baixa Chiado e a paragem do Terreiro do Paço, desde as 17h00.

Fonte autorizada do metro afirma que o motivo da interrupção foi uma avaria no comboio e que a situação está a tentar ser resolvida "sem ser necessária uma viatura de socorro".

A previsão de resolução "é para breve", disse ao DN.

Em atualização.