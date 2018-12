Levar o carro à inspeção fica mais caro a partir de 1 de janeiro

Ir com o carro à inspeção vai custar 31,43 euros a partir de 1 de janeiro. Será um aumento de cerca de 1% segundo as tabelas publicadas na manhã desta sexta-feira em Diário da República.

No documento, o governo explica que a atualização é feita com base na "taxa de inflação medida pelo índice de preços no consumidor (sem habitação) - taxa de variação média anual por referência ao último mês que esteja disponível, publicado no INE".

Assim, asinspeções, que são feitas no mês da matrícula, para os ligeiros passam a custar 31,43, subindo 32 cêntimos em relação à tabela que ainda está em vigor. O mesmo valor pagará o dono de um reboque ou semi-reboque. Já os veículos pesados vão pagar 47,02 (até 31 de dezembro a taxa é de 46,56 euros).

Os motociclos, triciclos e quadriciclos vão ter de pagar 13,10 euros pela ida ao centro de inspeção.

As reinspeções vão custar 7,87 euros (7,80), e as inspeções para a emissão de uma nova matrícula ou reposição de uma - normalmente para carros importados - vai ter um custo de 78,44 euros (hoje é 77.65). As inspeções extraordinárias custarão a partir de 1 de janeiro 109,70 euros.