Legionella detetada no IPO de Lisboa

O foco de legionella foi detetado no âmbito de uma inspeção regular efetuada às instalações do Instituto Português de Oncologia em Lisboa.

O hospital adianta que tomou entretanto as medidas necessárias para garantir a segurança de utentes e trabalhadores. Às 11.15 serão dadas mais informações, em conferência no IPO.

À agência Lusa, o presidente do IPO de Lisboa, João Oliveira, afirmou que "não há nenhum surto de legionelose [doença dos legionários] no IPO" e que "não há nenhum doente infetado, não há nenhum doente com suspeita de infeção".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"O que aconteceu foi a deteção nas pesquisas normais que se fazem regularmente à presença de 'legionella' na água quente" em alguns sítios do hospital, como já aconteceu noutras alturas, disse João Oliveira.

[Em atualização]