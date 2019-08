Margarida desapareceu em Barcelona. Polícia procura jovem portuguesa

A polícia da Catalunha procura uma jovem portuguesa de 24 anos que está desaparecida desde segunda-feira em Sant Pere de Ribes, Barcelona.



De acordo com os Mossos d'Esquadra, a jovem, chamada Margarida, foi vista pela última vez no dia 19 de agosto ao final do dia na zona do castelo de Sant Pere de Ribes..



A polícia catalã partilhou o desaparecimento da jovem nas redes sociais e pediu ajuda à população. Rapidamente a mensagem partilhada no Twitter dos Mossos d'Esquadra encontrou eco nas redes sociais, com inúmeros apelos a que quem tiver informações as faça chegar às autoridades espanholas.

Segundo o semanário espanhol El Caso, a presidente da câmara da localidade, Abigail Garrido Tinta, explicou à Catalunya Ràdio que se poderá tratar de uma caso de violência machista.

No Twitter de Sant Pere de Ribes, a autarquia avança que os primeiros indícios levaram as autoridades a alargar as buscas a outros municípios. Numa mensagem anterior dava conta de que além dos Mossos, a operação de busca envolve a polícia local e os bombeiros.