Jornalista José Queirós morre aos 67 anos

O jornalista José Queirós, de 67 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira vítima de cancro. Natural do Porto, dedicou mais de 30 anos da sua vida ao jornalismo, atividade que começou a exercer no Primeiro de Janeiro, como estagiário, em 1977.

Na década de 80 foi responsável pela organização da delegação do semanário Expresso na cidade do Porto. E foi nesse jornal que nasceu a ideia de criar um novo jornal diário, tendo nesse particular sido um dos principais mentores, juntamente com Vicente Jorge Silva, da criação do Público, do qual acabou por ser um dos fundadores.

Em 2002 mudou-se para o Jornal de Notícias para desempenhar o cargo de chefe de redação durante seis anos. Em 2010 aceitou o cargo de provedor do leitor do Público, sendo que nas suas crónicas declarou ter "um afeto possessivo" por aquele diário, revelando ser um "sério candidato a leitor número um do jornal", que lia de ponta a ponta.

O corpo de José Queirós estará em câmara-ardente na tarde desta sexta-feira no Tanatório de Matosinhos, sendo que o funeral está marcado para sábado às 14.00 horas.