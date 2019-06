Falha na internet da Vodafone afetou vários países, incluindo Portugal

A internet da Vodafone esteve em baixo em muitos países. Ao início da tarde, ocorreu um problema na rede da empresa que atingiu diferentes países, incluindo Portugal, mas a empresa já conseguiu resolver o problema.

A Vodafone confirmou ter havido uma "falha técnica na rede internacional" que afetou o acesso à internet em vários pontos de Portugal e da Europa, mas garantiu que a situação já "está corrigida".

"A Vodafone confirma a existência de uma falha técnica na rede internacional de acesso à internet. A situação já está corrigida e o serviço está a ser reposto gradualmente à máxima velocidade possível", pode ler-se no comunicado emitido pela operadora de telecomunicações.

Antes, através do twitter, a marca deixou mensagens a reconhecer o problema e a tranquilizar clientes.

Quem ligasse para o serviço da Vodafone em Portugal, ouvia uma mensagem automática no seu número de apoio ao cliente. "Detetámos em algumas zonas do país dificuldades no acesso à internet, no serviço "tv net voz". Estamos a efetuar todos os esforços para resolver esta dificuldade com a maior brevidade possível", diz a operadora.

Os problemas começaram a ser sentidos por volta das 15.00 desta quinta-feira e afetaram utilizadores dos serviços fixo e móvel da Vodafone. Até agora não foi adiantada uma causa para o "apagão" ou o número de utilizadores afetados. O que se sabe é que o problema foi transversal a outros países. Em Portugal, foram os utilizadores do norte e centro do país os mais afetados, segundo o portal Down Detector, mas no sul também houve registos de falhas no acesso à internet disponibilizada pela Vodafone.