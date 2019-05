Observatório critica demora do MAI em dar informações sobre maior fogo de 2018

"O Observatório não pode deixar de lamentar o atraso nos trabalhos pela incompreensível demora do Ministério da Administração Interna em enviar a este Observatório a informação solicitada à GNR com vista a clarificar a intervenção daquela entidade nas operações do incêndio em apreciação", refere aquele organismo criado pela Assembleia da República, num relatório sobre o incêndio que deflagrou em agosto de 2018 em Monchique, no Algarve.

No documento, hoje entregue na Assembleia da República, o Observatório Técnico Independente recorda o diploma da sua criação, que estabelece que tem "acesso a toda a informação necessária ao cumprimento da sua missão, estando todas as entidades públicas e privadas obrigadas ao seu fornecimento atempado e aos esclarecimentos adicionais que lhes forem solicitados".

O observatório técnico independente para análise, acompanhamento e avaliação dos incêndios florestais e rurais que ocorram em Portugal foi criado em 2018 pelo parlamento e entre as suas missões está a elaboração de um relatório sobre o fogo que esteve ativo entre 3 e 10 de agosto de 2018 em Monchique e consumiu mais de 27 mil hectares.