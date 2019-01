61 meios aéreos para combater incêndios este ano, mais cinco do que em 2018

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, explicou que os 61 meios aéreos são o resultado de um trabalho entre a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) e a Força Aérea, que tem desde o início do ano a gestão dos meios aéreos de combate a incêndios e emergência.

"A gestão de meios aéreos passou para a Força Aérea, mas o Ministério da Administração Interna participa sobretudo na definição dos meios necessários e o dispositivo para 2019 vai ser ainda mais reforçado do que em 2018. Vai ter, com características um pouco diferentes, 61 meios aéreos. Foi isso que resultou do trabalho que, entretanto, foi já feito entre a ANPC e a Força Aérea", disse o ministro no parlamento.

Na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, Eduardo Cabrita sustentou que em 2018 ocorreu "a maior resposta de meios aéreos desde sempre".

Segundo o ministro, em 2017 existiram 49 meios aéreos, número que aumentou para 56 no ano passado.