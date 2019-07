Incêndio "estabilizado" mas vento preocupa. "Vamos ter um dia muito difícil pela frente"

O incêndio que começou no sábado em Vila de Rei, e que se estendeu para Mação, está "estabilizado" e as duas frentes "90% dominadas", informou esta manhã a Proteção Civil. As condições climatéricas previstas para a tarde desta segunda-feira estão, no entanto, a preocupar as autoridades. "Vamos ter um dia muito difícil pela frente", afirmou o comandante do Agrupamento Distrital do Centro Norte, Pedro Nunes, no ponto de situação realizado esta manhã.

Estão previstas rajadas de vento de 35 quilómetros por hora, o que poderá dificultar o trabalho dos bombeiros durante esta tarde. Para o comandante Pedro Nunes, é importante fechar o perímetro com as máquinas de rasto de modo a prevenir reativações.

De acordo com o responsável, "há 10% ainda de território inserido nas frentes que carece ainda de muita atenção por ter chama. Os trabalhos continuam conforme planeados". O efetivo mantém-se com mais de mil operacionais no terreno que têm estado a ser "refrescados".

Há, pelo menos, "31 feridos - 21 assistidos e 10 leves", informou o INEM. "Para já não há registo de desalojados", afirmou o comandante operacional da Proteção Civil.

Pedro Nunes contou que durante a noite houve "um esforço concertado" no combate, com o apoio de máquinas de rastro. O comandante referiu que as frentes do incêndio "são pontos quentes com chama contínua, numa altura de 20, 30 metros, em zonas de muito difícil acesso".

Prevendo "um dia difícil", o comandante afirmou que, durante a manhã vai ser feito um esforço para "maximizar o tempo para percorrer a maior quantidade de território possível com máquinas de rasto para tapar as linhas de fogo".

Assim, ao longo do dia, o combate vai ter "dois tempos", o da manhã, com vento de leste fraco e a preocupação colocada no "flanco direito" das duas frentes de fogo, uma no concelho de Vila de Rei e outra no de Mação.

Plano B para o caso da situação se agravar

A Proteção Civil afirmou ainda que "não há casas em risco", mas admitiu que há ainda muito trabalho pela frente, uma vez que as condições climatéricas vão agravar-se durante esta tarde.

O comandante Pedro Nunes garantiu que existe um plano B caso a rotação e a intensidade do vento prevista para o período da tarde agrave a situação. Se tal acontecer, as povoações em risco serão as de Chaveira, Chaveirinha, Casais de São Bento, Vale da Urra e Amêndoa.

São esperados no teatro das operações quatro pelotões de rescaldo das Forças Armadas.

Questionado sobre o número de casas afetadas, Pedro Nunes afirmou que o levantamento será feito durante a manhã de hoje pelos serviços municipais, não tendo a Segurança Social, até ao momento, registo de pessoas desalojadas.

Vários incêndios deflagraram no distrito de Castelo Branco ao início da tarde de sábado. Dois com origem na Sertã e um em Vila de Rei assumiram maiores dimensões, tendo este último alastrado, ainda no sábado, ao concelho de Mação, distrito de Santarém.

O incêndio de Vila de Rei e Mação é o único que continua por controlar e tem mobilizado várias centenas de operacionais e de meios de combate.

Um civil ficou ferido com gravidade neste incêndio e está internado no hospital de São José, em Lisboa.

As chamas também já atingiram habitações, num número ainda não quantificado pelas autoridades, depois de durante a tarde de domingo as chamas terem ameaçado dezenas de aldeias, segundo autarcas.

Outro fogo, em curso no concelho de Penedono, foi dado como dominado às 02:45, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu.