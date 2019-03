Incêndio no Porto. Um desaparecido e cinco feridos

Um homem está dado como desaparecido e outras cinco pessoas ficaram feridas na sequência do incêndio que deflagrou este sábado de madrugada na Baixa do Porto.

Os bombeiros estão a retirar o entulho e a fazer buscas no local para encontrar o desaparecido, que se suspeita ser um homem de 55 anos que terá tentado ajudar a mãe a sair do prédio.

Segundo os Sapadores Bombeiros do Porto, no terceiro andar deste edifício já antigo, vivia uma família: a mãe e os três filhos. Um deles estará desaparecido.

Os três familiares foram levados ao hospital devido à inalação de fumo. Também o casal do prédio contíguo - onde chegou a haver propagação das chamas ao nível da cobertura - se deslocou ao hospital. Tratou-se de uma medida de precaução, já que a mulher está grávida.

O incêndio provocou a destruição do edifício de três andares, com o desabamento da cobertura do prédio situado na Rua Alexandre Braga, nº 100, no centro da cidade. Os bombeiros avançaram que ficou sem condições de habitabilidade.

Segundo disse ao DN o Comando de Operações e Socorro do Porto, estão ainda no local 39 homens, entre bombeiros, polícias e pessoal do INEM. Foram deslocados 11 veículos.

As operações de remoção de entulho são "complexas" e irão demorar algumas horas.

O alerta para os bombeiros foi dado às 4.37. Ainda não é conhecida a origem do incêndio, mas a Polícia Judiciária já esteve no terreno a investigar.