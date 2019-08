Bombeiro ficou ferido no combate a grande incêndio em Tomar e Abrantes

O grande incêndio que está a lavrar desde as 16.10 em Tomar e Abrantes está a mobilizar mais de 300 bombeiros, com o vento forte a prejudicar o trabalho no terreno. Uma viatura dos Bombeiros Voluntários de Abrantes foi atingida durante o combate às chamas, mas não terá ardido. No incidente, um bombeiro sofreu ferimentos ligeiros, e foi conduzido ao Hospital de Abrantes.

O incêndio que começou por volta das 16.00, em Tomar, está a arder junto a algumas aldeias dos concelhos de Abrantes e Constância, nomeadamente Martinchel e Montalvo, depois de ter passado o rio Zêzere, junto à Barragem de Castelo de Bode, disse o CDOS de Santarém, salientando que o incêndio não está a colocar as populações em risco, não tendo sido necessário proceder a qualquer evacuação.

O fogo não tem uma frente muito extensa, em termos de largura, evoluindo em comprimento, referiu a fonte, acrescentando que está a arder "com alguma intensidade em povoamento florestal". O incêndio continua a arder em Tomar, mas é em Abrantes e em Constância que o fogo mais preocupa a Proteção Civil, com a intensidade do vento a ser "a grande dificuldade no terreno".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Avião amarou em Castelo de Bode

O incêndio provocou então queimaduras num bombeiro, considerado ferido ligeiro, que já está a ser assistido no Hospital de Abrantes, afirmou fonte do CDOS de Santarém, esclarecendo que o veículo onde este operacional seguia "não ardeu".

No âmbito do combate, informou ainda o CDOS, um avião ao serviço da Proteção Civil teve que amarar junto a Castelo de Bode, devido a uma avaria mecânica.

Fogo em Sintra dominado

O incêndio que teve início às 16.30 no concelho de Sintra e mobilizou muitos meios de combate já está dominado. O fogo lavrou numa área de mato e floresta, de acordo com informações prestadas pelo Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa, sem colocar habitações em risco. Contudo devido ao vento forte as chamas avançaram de forma muito rápida, contou uma testemunha ao DN, e esteve à vista de diversas habitações na zona, no lugar de Vila Verde.

No terreno, em área localizada na união de freguesia de São João das Lamas e Terrugem, estavam 112 homens de diversas corporações da zona, apoiados por 28 veículos e dois helicópteros.