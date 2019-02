Incêndio em prédio do Porto causa a morte de idosa

Um incêndio atingiu esta sexta-feira ao fim da tarde um prédio na rua de Costa Cabral, no Porto, e causou uma vítima mortal, uma mulher com cerca de 80 anos que vivia no segundo andar. Segundo informação dos Bombeiros Sapadores do Porto, as chamas já foram extintas mas os operacionais permanecem no local.

De acordo com o Jornal de Notícias, uma pessoa morreu no incêndio, trata-se de uma idosa que vivia sozinha no segundo andar

O fogo aconteceu no edifício situado no número 1887 da rua Costa Cabral. A causa do fogo que prédio situado perto da rua Júlio de Matos são ainda desconhecidas