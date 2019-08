Incêndio em Pampilhosa da Serra em fase de resolução

O incêndio que deflagrou ao início desta terça-feira na Pampilhosa da Serra, distrito de Coimbra, já está em fase de resolução. O fogo chegou a ter duas frentes ativas, passou o rio Zêzere e chegou perto do Fundão.

Às 17:15, estavam no local 345 operacionais, apoiados por 95 viaturas e 11 meios aéreos, segundo disse ao DN fonte do Comando distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra

A mesma fonte referiu que "o incêndio está a ceder aos meios" que estão no terreno e que neste momento não há habitações em perigo.

Ao Jornal do Fundão, Paulo Fernandes, o presidente da Câmara do Fundão, manifestou alguma "preocupação com a imprevisibilidade do vento, com a orografia da zona e com o facto de o incêndio estar próximo da Estrada 351".

O alerta para este fogo foi dado às 14:22 e as chamas estão a lavrar numa zona de mato e pinhal.