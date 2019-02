Incêndio em garagem obriga a evacuar Hotel Pestana Viking no Algarve

Um incêndio numa garagem anexa ao Hotel Pestana Viking, em Porches, distrito de Faro, obrigou hoje de manhã a evacuar a unidade hoteleira, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

Segundo a fonte, o alerta surgiu pelas 07.37 para um incêndio numa garagem anexa ao Hotel Pestava Viking, na Senhora da Rocha, concelho de Lagoa, e pelas 08.45 a unidade hoteleira estava a ser evacuada.

Ao DN, o comandante operacional municipal, Vítor Rio, disse às 10.30 que a situação estava já controlada e em fase de resolução. Só depois é que os bombeiros podem entrar no local e tentar averiguar as causas do incêndio.

Não há feridos a registar, segundo a mesma fonte, que indicou que havia 263 pessoas no hotel. Ainda não foi dada ordem para poderem reentrar.

No local, pelas 10:00, estavam 31 operacionais, apoiados por 12 veículos das corporações dos bombeiros de Lagoa, Portimão, Silves e Albufeira, segundo o site da Proteção Civil, que diz que o incêndio já está em fase de resolução.