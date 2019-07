Circulação na A2 já foi reaberta

A A2 esteve cortada nos dois sentidos na zona de São Bartolomeu de Messines, ao quilómetro 223, devido a um incêndio. Mas entretanto, o trânsito foi reaberto às 16.45.

A intensidade do vento é a "principal dificuldade" sentida na zona de Vale Figueira, em São Bartolomeu de Messines, concelho de Silves, distrito de Faro, adiantou, frisando que as equipas de combate estão a deparar-se com projeções que "ganham intensidade rapidamente" e dificultam o posicionamento de meios e o ataque ao fogo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No terreno, às 16:20, estavam a participar nas operações de combate ao fogo 184 operacionais, com apoio de 58 veículos e três meios aéreos, disse ainda a fonte do CDOS, frisando que são esperados reforços de meios terrestres e aéreos para combate ao fogo.

Era o fumo que está a dificultar a circulação na autoestrada.

Entretanto a circulação já foi retomada nos dois sentidos

Notícia atualizada às 17.05