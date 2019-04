IC-19 cortado no sentido Lisboa-Sintra. Entrada em Lisboa complicada

O IC-19, no sentido Lisboa-Sintra, está cortado desde cerca das 06.00 desta quarta-feira devido ao despiste de um camião que causou um ferido ligeiro, disse à Lusa uma fonte da PSP. Às 8.00, a fila no sentido contrário chegava já à zona de Rio de Mouro e a PSP adiantou ao DN que os problemas no trânsito ainda se devem prolongar por pelo menos mais duas horas.

A fonte adiantou que o alerta para o acidente, que ocorreu na saída para a CREL após Queluz, no sentido Lisboa-Sintra, foi dado às 05.44. O Itinerário Complementar 19 (IC19) no sentido Lisboa-Sintra está cortado, com uma fila que se estende até à reta dos comandos, enquanto no sentido Sintra-Lisboa está suprimida a via da esquerda. A alternativa aconselhada aos automobilistas é a A-16.

De acordo com a PSP, do acidente resultou um ferido ligeiro, o motorista do camião, que foi transportado ao Hospital Amadora-Sintra. As autoridades ainda não conseguiram remover o veículo, um camião com galera, do local, e admitem que as operações possam demorar ainda entre uma a duas horas.

O trânsito está a fazer-se com grandes dificuldades, segundo a PSP, e devido à curiosidade dos automobilistas a fila no sentido Sintra-Lisboa apresenta uma demora de cerca de uma hora.