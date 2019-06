Verão: Hospital da Luz em Lisboa só vai receber clientes nas urgências pediátricas

Em comunicado, a administração do Hospital da Luz em Lisboa informa que durante o verão só irá atender os seus clientes.

"No contexto da expansão geral do Hospital da Luz Lisboa e da subsequente reestruturação da área da pediatria, nomeadamente no atendimento médico urgente, Hospital de Dia e internamento diferenciado", a administração informa que vai limitar temporariamente o acesso dos clientes ao atendimento urgente de pediatria. Este serviço funcionará de forma condicionada entre 1 de julho e 15 de setembro", refere o comunicado divulgado no site da unidade hospitalar.

Durante o período de condicionamento, o horário de atendimento diário será entre as 08:00 e as 21:00, mas passará obrigatoriamente por um contacto telefónico (217 104 411) - número criado para o efeito - para marcação da hora.

"Com a confirmação feita através deste contacto telefónico, os clientes podem então ser recebidos na urgência de pediatria. Durante as próximas semanas, o Hospital da Luz Lisboa procurará contactar direta e individualmente todos os clientes para os informar desta alteração pontual. Nesse contacto, será fornecido o número da linha da urgência pediátrica e explicado o procedimento a adotar", explicam.

O período de condicionamento, explicou a assessoria de imprensa do hospital à Lusa, era inevitável devido às obras e à necessidade de transferir o serviço para o seu novo espaço e foi escolhido por coincidir com meses de menor procura.