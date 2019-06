Hospitais de Lisboa fecham urgências para grávidas no verão

Quatro grandes hospitais de Lisboa vão encerrar as urgências dos serviços de obstetrícia, em sistema rotativo, durante os meses de verão. A notícia é avançada esta quinta-feira pelo jornal Público , que adianta que esta foi a proposta feita pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo numa reunião, na manhã de ontem, com os diretores de obstetrícia da Maternidade Alfredo da Costa, Hospital de Santa Maria, Hospital de São Francisco Xavier e Hospital Amadora-Sintra.

A proposta, que não é ainda definitiva, visa minorar os efeitos da falta de obstetras e anestesistas, comum aos quatro hospitais, e que vai agravar-se com as férias de verão. O objetivo é que as urgências de obstetrícia fechem à vez, reencaminhando as utentes para os outros três hospitais, num esquema que deverá vigorar durante a última semana de julho e os meses de agosto e setembro.

Mas, de acordo com o mesmo jornal, a solução poderá não ser a definitiva, dado que falta considerar ainda os serviços de anestesia, também em défice nos vários hospitais.