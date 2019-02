Homicídio na Amora. "Não escreva o meu nome, ele anda a monte"

"Não escreva o meu nome, nem diga onde trabalho. Ele anda a monte e, se já matou uma pessoa, pode matar mais. As pessoas estão com medo, porque ele está desesperado. Como não o conhecem, têm medo de que apareça a qualquer momento". Um pedido de uma mulher que frequenta a pastelaria Orly, em Amora, e que conhecia bem Helena e o marido, Rui.

O suspeito é Pedro Henriques, um homem entre os 35 e 40 anos e que foi segurança. Informações sempre no condicional porque não vivia em Amora ou outra freguesia do Seixal, ao contrário de Sandra Cabrita, cerca de 30 anos, a ex-companheira. "Conheci-a pequenina aqui no café, uma linda menina. E, mesmo agora, vinha por vezes ajudar os pais".

A pastelaria Orly é em Amora e Rui e Helena moram em Cruz de Pau, a cerca de 2 km, habitação a onde regressou Sandra depois de se separar de Pedro.

Sandra trabalha num call center, em Lisboa, e chegou a ser bailarina acompanhando artistas nacionais. Terá sido nessa altura que conheceu Pedro, então como segurança.

Casal começou a namorar há cinco anos e separou-se tinha a menina meses

Conheceram-se há cinco anos e acabaram por comprar casa em Torre da Marinha, também no concelho do Seixal, com uma grande ajuda dos pais dela, contam os amigos. A relação deteriorou-se após o nascimento da filha, agora com dois anos e meio. Separaram-se tinha a menina meses.

A separação não foi pacífica, Pedro ameaçou fisicamente Sandra, o que levou o pai dela a mudar a fechadura da casa que habitavam, até que a rapariga acabou por voltar à casa dos pais.

A menina vivia com a mãe e os avós maternos e terá ido com o pai no último fim de semana. Esta segunda-feira de manhã, Pedro foi a casa dos ex-sogros supostamente para deixar a criança, mas esta ficou no carro.

Helena estava sozinha em casa

Helena Cabrita estava sozinha em casa, informação confirmada pela PSP. Houve discussão e Pedro terá forçado a entrada, acabando por matar a sogra à facada. Eram cerca das 08:30 e o homem fugiu com a menina, encontrando-se ainda a monte.

É a PJ que coordena as operações de busca, com o apoio das restantes forças de segurança. Várias patrulhas fazem operações stop, procuram um carro preto, a cor da viatura do suspeito. Buscas com cuidados redobrados. "Partindo do princípio que o indivíduo anda com uma arma e está uma criança, quando localizarmos a viatura, a intercessão tem de ser bem avaliado", explica fonte da PJ.

Esta manhã o casal ia a tribunal para a regulação do poder paternal, processo onde a mãe de Pedro era testemunha de Sandra.

Mãe do suspeito era testemunha de Sandra, a ex-mulher

"Sabia o filho que tinha, causou-lhe muitos problemas, inclusive lhe tirou dinheiro da conta bancária", justificam os amigos de Helena, de 56 anos. Amigos a quem a vítima contou os problemas da filha com o ex-companheiro, mostrando até as mensagens ameaçadores que este lhe enviava.

A pastelaria Orly está aberta entre as 06:30 e as 24:00 e hoje de manhã foi Rui Cabrita quem a abriu. Chegou depois Sandra com a mãe do ex-companheiro, encontrando-se todos no local quando tudo aconteceu na casa de Cruz de Pau,

Só tiveram tempo de fechar as portas de vidro e puxar as grandes, estando o marido e a filha da vítima a ter acompanhamento psicológico. E só ao fim do dia, os amigos foram à pastelaria para fechar as luzes e correr as cortinas.