Homem mata duas mulheres e tenta suicídio no Alandroal

Um homem com idade entre os 70 e os 80 anos assassinou duas mulheres da mesma faixa etária na manhã desta sexta-feira no monte de Terena, no concelho do Alandroal, em Évora.

De acordo com fonte da GNR de Évora contactada pelo DN, o homem terá depois tentado o suicídio, mas acabou por ser encontrado ainda com vida pelos agentes da GNR que foram chamados ao local. A mesma fonte acrescentou que não é ainda conhecido o grau de parentesco entre os envolvidos neste crime.

O caso está já a ser investigado pela Polícia Judiciária, que enviou alguns agentes para o local do crime.

As mulheres foram "alvejadas com recurso a uma arma de fogo, uma pistola", a mesma que o alegado homicida terá utilizado para se tentar suicidar, disse à agência Lusa fonte da GNR. Fonte da PJ, contactada pela Lusa, disse não possuir ainda muitas informações sobre o caso, mas confirmou tratar-se de duplo homicídio, seguido de tentativa de suicídio.

Para o local, foram mobilizados 16 operacionais, apoiados por sete veículos, dos bombeiros, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que enviou a ambulância de suporte imediato de vida (SIV) de Estremoz e a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do hospital de Évora.