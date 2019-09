Homem e mulher morrem intoxicados em lagar de vinho

Um homem e uma mulher, ambos com idades na casa dos 50 anos, morreram esta sexta-feira em Vinhal, na freguesia de Lageosa do Dão, no concelho de Tondela, quando se encontravam num lagar a pisar vinho. De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu, o alerta foi dado às 19.56 e quando os bombeiros chegaram as duas vítimas já eram cadáveres.

As duas vítimas estavam a pisar vinho num lagar. A fonte do CDOS de Viseu não tinha informação se eram familiares. Tudo indica que tenham sido intoxicados por etanol, uma substância obtida através da fermentação das uvas.

Três bombeiros sofreram também intoxicações ao entrar no local, tal como um civil. Foram os quatro encaminhados para o Hospital de Viseu, por precaução.

No local, estão os Bombeiros de Tondela, o INEM e a GNR.