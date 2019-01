Hacker do Benfica defendido por fundação que apoiou Snowden

Polícia húngara divulga fotos da detenção do hacker que terá roubado mails do Benfica

Um dos advogados do hacker português, detido esta quarta-feira na Hungria, é o francês William Bourdon, que faz parte do conselho consultivo da The Signals Network, uma fundação franco-americana que "tem representado os notáveis ​​denunciantes Edward Snowden e Antoine Deltour", segundo um comunicado desta instituição.

A Signals Network confirma que Rui Pinto faz parte da Football Leaks "que expôs irregularidades em toda a indústria do futebol e por grandes jogadores" e que está a ter o "apoio legal" da Fundação "que se dedica a apoiar aqueles que correm o risco de expor informações de interesse público".

Rui Pinto é suspeito de ter cometido crimes de extorsão qualificada na forma tentada, acesso ilegítimo, ofensa a pessoa coletiva e violação de segredo. Terá sido quem acedeu aos sistemas informáticos do Benfica, divulgando toda a correspondência eletrónica do clube, que esteve na origem do inquérito E-Toupeira. Bourdon alega que o seu cliente é "um grande denunciante europeu e integra a Football Leaks". Pinto, acrescenta, "foi motivado a expor a atividade criminosa no futebol ao mundo".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A Diretora Executiva da The Signals Network, Delphine Halgand-Mishra, sublinha que estas fugas do futebol "foram investigadas por grandes organizações internacionais de media, incluindo a Der Spiegel, Mediapart e outros membros de European Investigative Collaborations (EIC Network), durante vários anos".

Esta responsável salienta que "muitas revelações do Football Leaks iniciaram processos judiciais investigações em toda a Europa, na França, na Suíça, na Espanha e até nos Estados Unidos. Por todas estas razões, Rui Pinto merece ser apoiado por todos aqueles que estão empenhados em defender a liberdade de imprensa e o jornalismo de investigação", afirma.

A The Signals Network diz ser uma organização sem fins lucrativos franco-americana. Tem como objetivo "defender o interesse público, incentivando a transparência, a prestação de contas, a elaboração de relatórios e a denúncia de irregularidades".

O seu primeiro programa é focado no apoio a "colaborações investigativas", para que as redações sejam melhor equipadas para trabalhar de forma proativa com os denunciantes. The Signals fornecem aos parceiros de media acesso a especialistas em segurança e uma rede de advogados a quem podem indicar potenciais denunciantes que precisem de assessoria jurídica, juntamente com recursos para jornalistas e denunciantes.

O segundo programa da The Signals é o "Programa de Proteção aos Denunciantes", que oferece serviços de apoio - jurídico, psicológico, gestão de relações públicas, advocacia, segurança online, habitação segura - a um número selecionado de denunciantes, que contribuíram para publicações relacionadas com ilegalidades".