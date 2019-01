Aurora espera a GNR à porta. Há 45 mil idosos a viver sozinhos em Portugal

A Guarda Nacional Republicana sinalizou 45 563 idosos a viver sozinhos e/ou isolados nas áreas da sua responsabilidade. Este é o resultado de um recenseamento que os militares efetuaram durante o mês de outubro de 2017 e que hoje vai ser disponibilizado publicamente.

Entre estas pessoas que são acompanhadas no âmbito do Programa Apoio 65 - Idoso em Segurança há quem viva "em situações de vulnerabilidade devido à sua condição física, psicológica ou outra que possa colocar a sua segurança em causa", frisa fonte oficial da Guarda ao DN sem acrescentar pormenores.

No entanto, tendo como comparação os números relacionados com 2017, das 45 516 pessoas referenciadas estavam em situação vulnerável 8599, não se esperando uma alteração substancial nesta estatística.

Este dado, a que o DN teve acesso, representa uma ligeira subida em relação ao recenseamento de 2017 - 57 pessoas -, uma estabilização que interrompe o crescimento que foi existindo desde o primeiro ano em que este trabalho foi feito.

A primeira vez que a GNR fez este trabalho nas áreas da sua responsabilidade foi em 2011 e nessa altura foram detetadas 15 596 pessoas com mais de 65 anos a viver sozinhas e/ou isoladas, esse número foi sempre crescendo, o que também estará relacionado com a maior disponibilização de meios para efetuar o recenseamento e o maior alcance do mesmo.

As zonas do interior são aquelas onde mais idosos vivem sozinhos e/ou isolados e que necessitam de acompanhamento por parte dos militares da Guarda Nacional Republicana, que muitas vezes são conselheiros e o elo de ligação com as entidades de saúde e de apoio das regiões onde estas pessoas vivem.

Como é o caso de Aurora ou do casal Maria e Manuel Alves que são acompanhados por elementos da prevenção criminal e policiamento comunitário de Vila Franca de Xira e cujo trabalho o DN acompanhou no final de outubro.

Em ambas as situações, os militares conhecem as dificuldades das pessoas, as necessidades e ajudam a resolver problemas como a escolha de um lar ou centro de dia ou a lembrança de que é a altura de levar a vacina da gripe. Têm também os contactos telefónicos que servem para pedir ajuda ou, no caso dos elementos da Guarda, ligar para saber se há algum situação anormal.

Aurora mora em Arruda dos Vinhos numa casa isolada. Depende da ajuda de terceiros para ir às compras e os militares ajudaram a tentar encontrar um centro de dia. © Álvaro Isidoro/Global Imagens

Em muitas situações as visitas da GNR é das poucas que estas pessoas têm, como comprovou o DN nessa reportagem em que Aurora até esperava pelos militares junto à porta.

Beja (1430), Vila Real (1390) e Faro (1370) eram em 2017 os distritos com mais idosos a viver sozinhos e/ou isolados.

Estes dados da GNR só contabilizam as pessoas que estão na sua área de influência, a maior parte zonas rurais, deixando assim de fora as cidades.

E estão inseridos na população nacional com mais de 65 anos que o Instituto Nacional de Estatística estima poder chegar aos 2,8 milhões de pessoas em 2080.