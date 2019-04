Grua cai em cima de nove casas e deixa família desalojada no Porto

Uma grua caiu este sábado em cima de nove habitações na rua da Corticeira, zona das Fontainhas, na cidade do Porto, e terá deixado uma família com três elementos desalojada, segundo a agência Lusa. Uma fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto confirmou ao DN que o acidente resultou na danificação de sete casas, quatro das quais devolutas.

Em declarações à agência Lusa, fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto disse que o alerta para a queda de uma grua na rua da Corticeira foi dado às 13:43 e que "não há feridos a registar".

De acordo com a Lusa, as autoridades "estão a averiguar se as habitações têm condições de habitabilidade devido aos danos causados pela grua". Fonte do Comando Distrital de Operação de Socorros disse, por seu turno, que três das habitações atingidas estavam "devolutas".

No local estão os Sapadores do Porto, PSP, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e Proteção Civil.