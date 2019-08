Governo vai dar conferência de imprensa sobre a greve dos motoristas

Os ministros Vieira da Silva e Matos Fernandes vão dar esclarecimentos sobre a greve dos motoristas de matérias pesadas e o parecer da Procuradoria-Geral da República relativo à greve dos motoristas.

Numa altura em que a corrida aos postos de abastecimento já fez esgotar os combustíveis em alguns pontos, representantes das áreas governamentais da Presidência do Conselho de Ministros, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, e do Ambiente e Transição Energética vão prestar esclarecimentos a respeito da crise energética e do parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República.

A conferência de imprensa está agenda para as 12.00. no final da reunião do Conselho de Ministros.