Governo não lança concurso para nova PPP para o Hospital de Braga e aposta na gestão pública

"O caminho é muito claro. É a gestão pública", garantiu esta quarta-feira a ministra da Saúde, Marta Temido, sobre o Hospital de Braga, cujo contrato de gestão em Parceria Público-Privada (PPP) com a José de Mello Saúde termina a 31 de agosto.

Aos deputados da comissão parlamentar de Saúde, a governante assegurou que os trabalhos para um concurso para uma nova PPP para o Hospital de Braga estão suspensos. E não vai ser lançada uma nova PPP. "O que está em cima da mesa não é a abertura de um novo concurso. O que está em causa é a boa preparação do processo de reversão para a esfera pública. Pode acarretar alguma complexidade e alguns riscos, mas estamos confiantes que vai correr bem", afirmou Marta Temido. A ministra disse que vai ser criada uma entidade pública empresarial para assumir a gestão pública do hospital de Braga a partir de 1 de setembro,

Com base em estudos técnicos, o governo optou pelo lançamento de um concurso para uma nova PPP para a unidade hospitalar minhota. Foi proposto ao parceiro privado o prolongamento do contrato de gestão até à conclusão do processo de um novo concurso para uma nova PPP, mas a José de Mello Saúde considerou "insustentável" continuar a assumir integralmente os custos de tratamento de doentes com HIV, esclerose múltipla e hepatite C.

Perante este cenário, o governo opta pela reversão para a esfera pública da gestão do Hospital de Braga. Um processo que, segundo a ministra, tem como objetivo "manter os padrões de qualidade e exigência", bem como garantir os direitos laborais dos cerca de 2800 funcionários desta unidade hospitalar.

Os deputados questionaram a ministra sobre a verba que será necessária para a gestão pública do hospital, entre setembro e dezembro, que não está contemplada no Orçamento de Estado para este ano em matéria de Parceria Público-Privada.

Não vai ser necessário orçamento retificativo, diz governo

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde diz que não ser necessário um orçamento retificativo e explicou porquê.

Francisco Ramos afirmou que entre o OE de 2018 para o OE de 2019 houve uma redução de 70 milhões em relação às PPP e que esse valor vai ser usado para os meses de gestão pública do Hospital de Braga.

Considerado em 2018, pelo segundo ano consecutivo, o melhor do país - o único em Portugal a conquistar a classificação máxima em oito áreas clínica -, o Hospital de Braga regressa agora à gestão, após 10 anos de PPP.

Questionada sobre se o governo equaciona um novo concurso para uma nova PPP? "A opção deste governo é pela gestão pública", respondeu a ministra da Saúde, que falou na necessidade de se avaliar posteriormente a reversão para a esfera pública.