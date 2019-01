Goucha cai, Cristina aumenta vantagem no segundo dia

Os dados vão sendo atualizados ao longo dia dia com os espectadores que não viram os programas em direto, mas são normalmente pequenos os ajustes. E os números do segundo dia da guerra de audiências entre SIC e TVI nos programas da manhã mostram que Cristina Ferreira aumentou a vantagem em relação a Você na TV, apresentado por Manuel Luís Goucha.

Segundo dados da GFK, Cristina Ferreira alcançou 38,8% de share (no dia de estreia, com os dados retirados à mesma hora, teve 35,8%) e Manuel Luís Goucha apenas conseguiu 19,4% de share (no dia anterior tinha conseguido 24,7%). A Praça da Alegria, da RTP, subiu dos 7,3% para 9,7%.

Estes números tiveram reflexo nas audiências de outros programas - o jornal das 13h00 acaba por ser alavancado pela audiência que "chega" da manhã - e isso é bem notório: o Primeiro Jornal da SIC venceu com 31,4% de share contra os 22% do Jornal da Uma na TVI. Na RTP o Jornal da Tarde teve 15,7%.

Isto fez com que no total do dia a vantagem da SIC para a TVI também tenha aumentado em relação a segunda feira. A SIC venceu o dia com 20,3% de share (19,6% na segunda feira) contra 17,8% da TVI (tinha tido 18,8%). A RTP obteve 13%.

O espaço noticioso das 20h00 já foi bastante mais equilibrado. A SIC obteve 21,6% de share e a TVI 21,5%. O Telejornal conseguiu 18,6%.