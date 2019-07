GNR treina crianças alentejanas em técnicas de combate

Agressões na GNR: o inquérito que tardou e o silêncio do comando-geral

O plano da GNR é fazer "uma demonstração e participação, devidamente adaptada, da formação geral do militar do curso dos Guardas".

Com esse objetivo, segundo é revelado em comunicado oficial, preparou para cerca de 40 crianças alentejanas, com idades compreendidas entre os 10 e os 16 anos, várias atividades que pretendem "uma abordagem a várias matérias do foro militar".

Entre estas matérias, a GNR destaca a "Técnica Individual de Combate - sinais de combate, camuflagem e disciplina de ruídos e brilho"; "Luta e Defesa Pessoal"; "Ordem Unida - movimentos básicos de ordem unida"; Educação Física e Desportos", "Saúde e Socorrismo" e "Topografia - técnicas de orientação por processos expeditos e realização de circuito prático".

O projeto designado "Recrutas de Palmo e Meio" terá lugar no Centro de Formação de Portalegre e pretende proporcionar a estas crianças, "um conjunto experiências relacionadas com a vivência na Guarda Nacional Republicana, contribuindo assim para um conhecimento mais profundo da Instituição, bem como para enriquecimento moral e cívico dos participantes, enquanto cidadãos".

As crianças foram "recrutadas" da União de Freguesias do Crato e Mártires, Flor da Rosa e Vale do Peso.

O Centro de Formação de Portalegre foi alvo de notícias no ano passado, quando foi divulgado um vídeo de um treino físico no curso dos guardas, revelando práticas violentas do instrutor.