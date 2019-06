GNR deteve 13 pessoas. Fingiam ser assistentes sociais e assaltavam idosos

Selecionavam as vítimas, maioritariamente idosos vulneráveis, residentes na zona interior do país, e através de manobras de distração - como fazerem-se passar por assistentes sociais do centro de saúde - entravam nas suas residências e furtavam ouro e dinheiro. Se as vítimas ofereciam resistência, recorriam à violência. A GNR deteve esta terça-feira 13 suspeitos no culminar de uma investigação que durou dois anos e que registou mais de 30 vítimas e roubos num valor superior a 100 mil euros.

"A Guarda Nacional Republicana, através da Secção de Investigação Criminal da Unidade de Intervenção, hoje, dia 25 de junho, está a desencadear uma operação policial na área metropolitana de Lisboa e Setúbal, dando cumprimento a 42 mandados, dos quais 26 em residências e em veículos, e 16 de detenção, tendo sido, até ao momento, detidas 13 pessoas, pela prática de crimes de furto e roubo, ao longo de todo o território nacional", lê-se no comunicado enviado às redações.

Além de se fazerem passar por assistentes sociais que estariam a visitar os idosos para os ajudar com a medicação, os assaltantes também fingiam ser empregadas de limpeza e solicitavam papel e caneta para deixar um recado a vizinhos ou solicitavam um copo de água porque se sentiam mal.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Para não serem detetados, alternavam, com muita frequência, de viaturas de aluguer de curta duração, nos seus deslocamentos ao longo de todo o território nacional, detalhou a GNR.

Os detidos serão presentes, no dia 27 de junho, ao Tribunal Judicial de Sintra para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação.

A operação envolve 275 elementos das Forças de Segurança, entre militares da GNR, nomeadamente da Unidade de Intervenção, da Direção de Investigação Criminal, do Grupo de Intervenção de Ordem Pública e dos Comandos Territoriais de Leiria, Lisboa, Santarém e Setúbal, e elementos da Polícia de Segurança Pública.