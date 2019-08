GNR apreendeu atum-rabilho com 205 quilos em Ílhavo

Atum gigante vendido no Japão por 2,7 milhões de euros

A Unidade de Controlo Costeiro da GNR apreendeu na quarta-feira, na Gafanha da Nazaré, em Ílhavo, um exemplar de atum-rabilho com 205 quilos, além de 226 quilos de pescado fresco de diversas espécies, num valor estimado de 6 980 euros, informou esta quinta-feira a força de segurança.

Segundo um comunicado da GNR, o pescado foi descarregado de uma embarcação de pesca costeira "sem cumprir com as obrigações respeitantes ao registo obrigatório no diário de pesca das quantidades estimadas de cada espécie, bem como a respetiva notificação prévia antes de chegada a porto".

Atum-rabilho apreendido © Página oficial da GNR

De acordo com a legislação em vigor, o atum-rabilho faz parte de uma das oito espécies de atum pertencentes à família Scombridae, sendo uma espécie e predador de topo, com elevada importância para a pesca comercial e que está em perigo de extinção.

"Foi identificado o mestre da embarcação e elaborado o respetivo auto de contraordenação pelas infrações de não registo obrigatório no diário de pesca e notificação prévia antes de chegada a porto, cujas coimas podem atingir os valores de 75 mil euros e os 125 mil euros, respetivamente", refere a mesma nota.